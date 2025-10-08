Pojačana kontrola alkoholnih pića u Srbiji

U cilju zaštite potrošača i obezbeđivanja kvaliteta i bezbednosti pića na domaćem tržištu, poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovela je tokom 2025. godine pojačane kontrole u prometu vina, rakije i piva na celoj teritoriji Republike Srbije

Izvršeno je ukupno 1.876 inspekcijskih nadzora, a u 176 slučajeva utvrđene su nepravilnosti u vezi sa zakonskom regulativom. Inspektori su doneli 34 rešenja o otklanjanju nedostataka, uglavnom zbog nepotpune deklaracije na srpskom jeziku, kao i 142 rešenja o zabrani prometa proizvoda koji nisu imali dokaze o bezbednosti ili nisu bili propisno označeni.

Zabranjen je promet pića u ukupnoj količini od 12.416 litara, procenjene vrednosti od 9.875.100 dinara. Podneto je 136 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 29 prijava za privredni prestup.

Rezultati monitoringa bezbednosti pića

Na osnovu Pravilnika o Programu monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2025. godinu, poljoprivredni inspektori su sproveli kontrolu i uzorkovanje 40 uzoraka rakije od voća, 20 uzoraka vina i 30 uzoraka piva u proizvodnji i prometu širom Srbije.

Ispitivanja su izvršena u akreditovanoj i ovlašćenoj laboratoriji, a analizirani su sledeći parametri:

kod rakija – poreklo etanola (autentičnost proizvoda) i prisustvo patulina u rakiji od jabuka;

kod vina – orhatoksin A, olovo i ostaci sredstava za zaštitu bilja;

kod piva – prisustvo kalaja i rezidua pesticida, posebno u pivu u limenoj ambalaži.

Zaključci analize

Od ukupno 40 analiziranih uzoraka voćnih rakija, 37 je bilo u skladu sa propisima, dok su 3 uzorka pokazala nepravilnosti u pogledu porekla etanola, što znači da alkohol u tim proizvodima nije u potpunosti dobijen fermentacijom voća.

Inspektori su doneli rešenja o zabrani prometa zatečenih količina i izvršili dodatne kontrole kod proizvođača. U jednom slučaju je potvrđeno da proizvod ne potiče u potpunosti od voćnog etanola, dok kod drugog nije bilo nepravilnosti.

Svi uzorci vina i piva bili su usaglašeni sa zakonskom regulativom, što potvrđuje da pića koja se nalaze u legalnom prometu u Srbiji ispunjavaju standarde bezbednosti i kvaliteta.

– Naš prioritet je bezbednost potrošača i očuvanje kvaliteta domaćih proizvoda. Kontrole pokazuju da većina vina, piva i rakija na tržištu ispunjava sve propisane standarde, a nepravilnosti će biti sankcionisane. Nećemo dopustiti kompromis kada je u pitanju zdravlje građana i poverenje u srpsku poljoprivredu – istakao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede