FK Napredak: Kreće i takmičenje u Kupu

U Kupu Srbije, najmasovnijem srpskom takmičenju u prošlogodišnjem ciklusu Napredak je stigao do polufinala, među četiri najbolje ekipe

U šesnaestini finala eliminisao je Slobodu u Užicu. U regularnih 90 minuta bilo je 2:2, a posle penala slavio je ukupnim rezultatom 6:4. U osmini finala protivnik je bio Javor. Nije bilo pobednika, ni golova tokom 90 minuta, pa je odluka o pobedniku ponovo pala sa bele tačke i na kraju – trijumf sa 5:4. U četvrtfinalu kruševački superligaš odmerio je snage sa IMT – om i pobedio sa 2:1. Voljom žreba u polufinalu su gostovali kod Crvene zvezde i posle 90 minuta velike borbe domaćin je slavio sa 4:2.

Krajem oktobra kreće novi ciklus. Žreb parova 1/16 finala Kupa Srbije biće održan u sredu 15. oktobra u 14 časova u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

U prvoj grupi je 16 klubova članova Super lige, koji su takmičarske 2024/2025. zauzeli od 1. do 16. mesta:

Crvena zvezda, Partizan, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnički 1923 (Kragujevac), Vojvodina, TSC, Mladost (Lučani), Čukarički, Železničar (Pančevo), IMT, Spartak ŽK, Radnički (Niš), Napredak, Tekstilac, Jedinstvo (Ub).

Drugu grupu čini 11 klubova članova Prve lige takmičarske 2024/2025. koji nisu učestvovali u predtakmičenju i pet klubova, pobednika u predtakmičenju za Kup Srbije:

Radnik (Surdulica), Javor Matis, Mladost GAT, Mačva, Voždovac, RFK Grafičar, OFK Vršac, Borac 1826 (Čačak), Zemun, Trayal, GFK Dubočica, Naftagas Elemir (Zrenjanin), Mokra Gora, GFK Slovan (Ruma), Budućnost (Dobanovci), GFK Sloboda (Užice).

Utakmice šesnaestine finala Kupa Srbije na programu su 29. oktobra.