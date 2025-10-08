Šumsko gazdinstvo Rasina: Na godišnjem nivou zasadi se nekoliko hiljada novih sadnica

Kruševačko Šumsko gazdinstvo „Rasina” nedavno je proslavilo 34 godine od osnivanja pod ovim nazivom. Simbolično kako se godine nižu, toliko sadnica se sadi, skoro po tradiciji u vrtićima predškolske ustanove „Nata Veljković”

Direktor šumskog gazdinstva Rasina Saša Đurđević istakao je da se mališani raduju ovim aktivnostima i potvrdio da se nove ekonomske mere za nabavku ogrevnog drveta u gazdinstvu Rasina već sporovode i traju do prvog marta.

– U cilju ekonomskih mera Vlade Republike Srbije, JP Srbijašume je izašla sa merama koje se odnose na tri kategorije stanovništva – prva kategorija je 1.000 porodica na teritoriji cele Republike Srbije. Taj spisak će formirati Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. Tih 1.000 porodica dobiće 1.000 metara kubnih ogreva sa prevozom potpuno besplatno. Druga kategorija su korisnici socijalne pomoći. Oni kod nas mogu da kupe ogrev po subvencionisanoj ceni od 2.900 dinara po metru kubnom sa PDV- om bez prevoza. Treća kategorija su penzioneri, vojni i civilni invalidi rada, porodice palih boraca. Oni mogu da kupe ogrev po ceni od 4.478,65 dinara po metru kubnom bez PDV- a. Srbijašume su jedan od potpisnika projekta Forest invest. Taj projekat pod pokroviteljstvom FAO ima za cilj stabilizaciju emisije ugljenika u Srbiji i stabilizaciju šumskog ekosistema u Srbiji. Treći cilj je energetsko obezbeđivanje najugroženijih delova stanovništva– rekao je Đurđević.

U narednih sedam godina Šumsko gazdinstvo Rasina sporovešće projekat pošumljavanja na onim područjumima gde nije bilo šuma, gde je drveće devastirano, posečeno ili prirodnim tokom izgubilo životni vek.

Radi se o pošumljavanju onih područja čija konfiguracija, teren i tlo to omogućavaju, a po rečima direktora Đurđevića na godišnjem niovu zasadi se nekoliko hiljada novih sadnica.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube RTK