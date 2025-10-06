Darko Glišić proglašen za Počasnog građanina Trstenika

Na sednici Skupštine opštine Trstenik doneta je odluka da se Darku Glišiću dodeli najveće opštinsko priznanje, titula Počasnog građanina

Time je, kako je istaknuto, opština izrazila zahvalnost za njegov doprinos razvoju Srbije, a posebno za podršku koju je pružao ovom gradu.

Glišić je ocenjen kao ličnost čije je zalaganje ostavilo traga u brojnim projektima i investicijama, dok se kao posebno značajan doprinos navodi obnova Osnovne škole „Dobrica Ćosić“ i izgradnja fiskulturne sale u Velikoj Drenovi, što je od velike važnosti za decu i roditelje tog kraja.

Njegovo ime, poručeno je na dodeli, ostaće trajno upisano u istoriju opštine Trstenik kao primer posvećenosti i podrške lokalnoj zajednici.

J.S.