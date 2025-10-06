Zašto deo Grada ima hladne radijatore…

Iz kruševačke Gradske toplane stiže nam obaveštenje da se nastavlja sa primenom funkcionalnih toplih proba u okviru Centralnog izvora, kao i dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“

U okviru funkcionalnih probnih dana, radnici Gradske toplane ispituju mrežu i distributivni sistem i obavljaju intervencije u okviru stambenih jedinica u kojima se mogu javiti eventualni problemi i curenja kako bi do zvaničnog početka grejne sezone (15. oktobra) celokupni sistem bio spreman za neometanu isporuku toplotne energije.

Danas su, kao i prethodnih dana, bez grejanja korisnici naselja Ujedinjene nacije, Bare, Osnovna škola „Nada Popović“, vrtić „Biseri“, Čolak Antina br. 18 i 44; Čehovljeva K5; Kralja Aleksandra ujedinitelja H1 i H4; Bruski put br. 2, 6 i 16; Šumatovačka br. 1; Balkanska br. 49, 53, 55 i 56; prostorije Srpske napredne stranke; Bivša uprava Jastrepca, Vidovdanska br. 34; Dostojevskog K2 i K4, ulica Dvanaestog pešadijskog puka i Poručnika Božidara br. 8.

Za informacije, pomoć i podršku korisnici se mogu obratiti dispečerima svakog dana od 7 do 22 sata putem sledećih brojeva telefona: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258.

Foto: gradskatoplana.rs