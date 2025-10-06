Svetski dan celebralne paralize

Danas (6. oktobar) obeležava se Svetski dan cerebralne paralize, posvećen podizanju svesti o ovom neurološkom stanju koje pogađa više od 17 miliona ljudi širom sveta

Ovaj dan predstavlja priliku da se istakne važnost razumevanja, podrške i ravnopravnosti osoba koje žive sa cerebralnom paralizom, ali i da se podsetimo koliko je društvena empatija značajna u svakodnevnom životu.

Cerebralna paraliza nije bolest, već trajno stanje koje nastaje usled oštećenja mozga u najranijem periodu razvoja, najčešće pre, tokom ili ubrzo nakon rođenja. Ona utiče na pokrete, mišićni tonus, ravnotežu i koordinaciju, a u nekim slučajevima i na govor ili vid. Iako lek ne postoji, rana dijagnostika, rehabilitacija i kontinuirana terapija mogu značajno poboljšati kvalitet života osoba sa ovim stanjem.

Ovaj dan podseća da osobe sa cerebralnom paralizom zaslužuju jednake mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje i društveno učešće, kao i da barijere – fizičke, socijalne i mentalne treba rušiti zajedničkim delovanjem.

U mnogim gradovima širom sveta, pa i u Srbiji, organizuju se razne aktivnosti, tribine i kampanje podrške pod zajedničkom porukom „Mi smo ovde“ – simboličnim pozivom da se glas osoba sa cerebralnom paralizom čuje i uvaži.

Svetski dan cerebralne paralize nas sve podseća da inkluzija nije privilegija, već pravo, a podrška i razumevanje mogu učiniti društvo humanijim i pravednijim mestom za život.