Vremenske nepogode donele više posla lekarima

Nestabilno vreme i kišni vikend ostavili su traga i na radu lekara kruševačke Hitne pomoći. Umesto mirnijih dana, ekipe su imale puno posla, na terenu je za vikend obavljeno 60 pregleda, dok je u ambulanti zabeleženo 166 intervencija, a tokom cele sedmice zabeleženo je 138 intervencija na terenu i 351 pregled u ambulanti

Klizavi kolovozi i smanjena vidljivost doprineli su većem broju saobraćajnih nezgoda. Više osoba je povređeno, ali na sreću, svi su prošli sa lakšim povredama i pravovremeno su zbrinuti, bilo na licu mesta, bilo u Urgentnom prijemu. Zbog toga se svim učesnicima u saobraćaju preporučuje dodatni oprez u narednim danima.

– Osim saobraćajnih incidenata, povećan je i broj pacijenata sa hroničnim oboljenjima. Lekari beleže porast tegoba kod obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća, kao i kardiovaskularnih pacijenata, koji redovnom terapijom nisu uspeli da ublaže simptome. Primećen je i porast respiratornih infekcija, pacijenti su se najčešće žalili na povišenu telesnu temperaturu, malaksalost i opštu slabost – istakla je načelnica Službe hitne medicinske pomoći, dr Milica Marjanovic, specijalista urgentne medicine.

Lekari podsećaju da je za hronične bolesnike posebno važno redovno uzimanje propisane terapije, jer promene vremena i jesenje infekcije dodatno otežavaju njihove tegobe.

J.S.