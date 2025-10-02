Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje u ponedeljak

Sezona gripa polako počinje u ponedeljak, a vakcinacija će biti dostupna od ponedeljka, 6. oktobra za građane. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ istakao je daje obezbeđeno oko 332.000 vakcina za sezonu 2025/2026

Vakcinacija je obavezna za određene grupe stanovništva koje su u povećanom riziku od teških oblika i komplikacija izazvanih gripom. Prema saopštenju Instituta, prioritetne grupe uključuju trudnice, decu stariju od šest meseci sa određenim hroničnim oboljenjima, osobe starije od 65 godina, kao i članove porodica bolesnika kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine. Takođe, obavezna imunizacija sprovodi se i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Za ovu sezonu dostupne su i trovalentne i četvorovalentne vakcine. Trovalentna vakcina sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B, dok četvorovalentna vakcina sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. Ove vakcine su u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i odlukama Evropske unije za sezonu 2025/2026. godine, na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u prethodnoj sezoni.

Imunitet nakon vakcinacije razvija se u periodu od 2 do 3 nedelje, a postvakcinalni imunitet traje od 6 do 12 meseci. Zbog varijacija sojeva virusa gripa svake godine, preporučuje se godišnja vakcinacija kako bi se obezbedila adekvatna zaštita.

Vakcinacija će biti dostupna u domovima zdravlja širom Srbije, a građani se pozivaju da se informišu o tačnim terminima i mestima vakcinacije u svojim lokalnim zajednicama.

Vakcinacija ne samo da štiti pojedinca, već i doprinosi kolektivnoj imunizaciji, smanjujući širenje virusa u zajednici.

J.S.