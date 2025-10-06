Tople probe u nekim delovima Grada

JKP „Gradska toplana“ Kruševac nastavlja sa sprovođenjem funkcionalnih toplih proba u okviru Centralnog izvora, kao i dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“

Tokom probnog perioda, radnici Toplane ispituju mrežu i distributivni sistem, kao i instalacije u okviru stambenih jedinica, kako bi se otkrili eventualni problemi i curenja pre zvaničnog početka grejne sezone, koji je zakazan za 15. oktobar.

Ovog ponedeljka bez grejanja su korisnici u naseljima Ujedinjene nacije i Bare, kao i sledeći objekti: Osnovna škola „Nada Popović“, vrtić „Biseri“, Čolak Antina br. 18 i 44; Čehovljeva K5; Kralja Aleksandra Ujedinitelja H1 i H4; Bruski put br. 2, 6 i 16; Šumatovačka br. 1; Balkanska br. 49, 53, 55 i 56; prostorije Srpske napredne stranke; bivša uprava Jastrepca; Vidovdanska br. 34; Dostojevskog K2 i K4; ulica Dvanaestog pešadijskog puka i Poručnika Božidara br. 8.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti sledeće ulice i naselja: Kruševac – Jovana Dučića, Puškinova, Lomničke borbe; Čitluk – Justina Popovića, Cara Lazara (od stovarišta „Plamen“ do škole); Veliki Kupci – od jablaničkog puta do „Tri puške“; Šogolj.