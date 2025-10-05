VAR ponovo protiv fudbalera Napretka

U 11. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Napredak je izgubio sa 3:0 od Crvene zvezde. Šampion je stigao do vođstva pri kraju prvog poluvremena, sa bele tačke, a penal je dosuđen posle poziva iz VAR sobe

Crvena zvezda je pod Bagdalom bila apsolutni favorit, ali iako desetkovana brojnim povredama, borili su se Kruševljani viteški i ko zna kakav bi na kraju epilog bio da se iz VAR sobe nije oglasila Jelena Cvetković u finišu prvog poluvremena. Tek, podigao je pomoćni sudija Radić zastavicu signalizirajući ofsajd poziciju Damjanovića, glavni arbitar Simović uvažio njegovu odluku, a onda je usledio poziv Cvetkovićeve, koja je sedam minuta crtala linije i na kraju ništa nije bilo jasno!? A, pravilo je da se VAR oglašava posle očigledne greške! Na kraju je Simović otišao da pogleda snimak, ustanovio da je Vulić igrao rukom, ali bilo je to posle odluke o nedozvoljenoj poziciji Damjanovića, koja, evidentno nije mogla da se utvrdi. Epilog: penal za Crvenu zvezdu, koju je Kostov pretvorio u vođstvo.

Gosti si imali inicijativu tokom celog prvog poluvremena, dve odlične šanse Milsona, kada je Savić, kome je trener Batak dao prednost na ovoj utakmici u odnosu na omladinskog reprezentativca Balevića, fantastično intervenisao. Imali su i domaći jednu kolosalnu priliku: u 17. minutu Vulić je idealno izbacio Bogdanovskog koji se našao oči u oči sa Mateusom i šutirao pravo u golmana Zvezde…

Mogao je Bogdanovski da se proslavi u 54. minutu: maltene sa centra terena efektnim lob udarcem pokušao je da iznenadi Mateusa, ali je čuvar mreže gostiju krajnjim naporom stigao da se vrati i izbaci loptu u korner.

Finiš utakmice pripao je Crvenoj zvezdi, koja je golovima Olajinke i Seola na kraju stigla do ubedljive pobede – 0:3.