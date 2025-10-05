Remi gumara u Beogradu

U 12. Kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala odigrali su nerešeno 1:1 sa Grafičarem u Beogradu

Na tradicionalno neugodnom gostovanju na pomoćnom terenu najvećeg srpskog stadiona – Rajko Mitić, puleni trenera Dejana Brankovića podeli su bodove sa ekipom Grafičara, koja je filijala Crvene zvezde. Početkom drugog poluvremena domaći su poveli preko Stojanovića. Nisu se fudbaleri Trayala mirili sa porazom i Mujdinov je u 78. minutu uspeo da poravna na 1:1.

U sledećem kolu Gumari dočekuju ekipu Tekstilca iz Odžaka.