Jedinstvo 1936 uhvatilo priključak za vrh tabele

Odigrane su utakmice u okviru 8. kola Srpske lige Istok.

Jedinstvo 1936 je u zanimljivoj fudbalskoj predstavi, gde su ljubitelji fudbala mogli da uživaju u pravoj goleadi, na svom terenu pobedilo ekipu Timoka iz Zaječara rezultatom 4:3 (3:2).

Golove za Kruševljane su postigli: Ognjen Jović u 10. i 78. minutu, Strahinja Živić u 12. minutu i Danijel Milićević u 14. minutu, dok su za Zaječarce precizni bili: Miloš Nikolić u 26. minutu, Luka Gačević u 31. minutu i Vladimir Ristić u 61. minutu.

Trstenik PPT je izgubio od Jagodine u gostima rezultatom 2:0 (2:0).

Nakon ovog kola Jedinstvo 1936 sa 15. osvojenih bodova se nalazi na 4. mestu, dok je Trstenik PPT na 14. mestu sa samo 5. osvojenih bodova.

U narednom, 9. kolu, koje se igra u subotu, 11. oktobra, od 15 časova, fudbaleri Jedinstva 1936 gostuju kod Morave 1918 u Ćupriji, dok Trsteničani na svom terenu igraju protiv Sinđelića iz Niša.