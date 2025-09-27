Ministarstvo otvorilo Javnu raspravu o Zakonu o stočarstvu, sugestije do 8. oktobra

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije pozvalo je sve zainteresovane strane da učestvuju u javnoj raspravi o radnoj verziji Nacrta zakona o stočarstvu

Novi zakon trebalo bi da donese usklađivanje sa evropskim standardima, preciznije odredi uloge stručnih tela, i reguliše niz pitanja u oblasti uzgoja životinja i prometa reproduktivnog materijala. Komentari i predlozi mogu se dostaviti do 8. oktobra, a iz Ministarstva poručuju da je ovo važan korak u procesu pristupanja Evropskoj uniji, posebno u okviru Poglavlja 12 o bezbednosti hrane.

Poziv je upućen predstavnicima državnih organa, strućnoj i naučnoj javnosti, udruženjima, privrednim subjektima i ostalim organizacijama i pojedincima zainteresovanim za oblast stočarstva.

Komentari, sugestije i predlozi dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem elektronske pošte na imejl adresu [email protected].

Radnu verziju Nacrta zakona o stočarstvu i Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta zakona o stočarstvu sa polaznim osnovama možete preuzeti na sajtu Ministasrstva poljoprivrede.

Nacrt Zakona deo je šire reformske agende koja se izrađuje zajedno sa planom rasta za Zapadni Balkan.

O. M.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede