U 11. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije fudbaleri Napretka u nedelju (19 časova) dočekuju Crvenu zvezdu

Jasno je kome pripada uloga favorita, a dodatnu glavobolju Napretkovom stručnom štabu stvaraju brojne povrede…

-Pre svega, da kažemo nekoliko reči o poslednjoj utakmici. Rezultatski nismo bili dobri, ali bilo je nekih pomaka u igri – prvi gol u gostima, još jedan koji je poništen. Negativna stvar su primljeni golovi iz prekida. Arhivirali smo već tu utakmicu, ali imamo problem sa šest povređenih igrača. Nažalost, većina se priključila na kraju priprema. Neki su odigrali prvih 90 minuta ove sezone, kao što je Šubert, koji takođe oseća blagu upalu prednje lože. Bez obzira na probleme, moramo da se vadimo u sledećim utakmicama, a prva sledeća je sa Crvenom zvezdom, šampionom, koji je sinoć odigrao jednu kvalitetnu, odličnu utakmicu, za njih sigurno i taktički zahtevnu. Na kraju su najmanje zaslužili da izgube utakmicu. Spremali smo se čitave nedelje, igrači koji su zdravi dobro su trenirali i nadam se da ćemo biti hrabri, da ćemo, naravno, igrati na rezultat pred našim navijačima i nadam se da će biti pun stadion – očekuje fudbalski praznik pod Bagdalom šef stručnog štaba Radoslav Batak.

Iza fudbalera Crvene zvezde teška utakmica na međunarodnoj sceni, može li to upšte biti olakšavajuća okolnost za Čarapane, imajući u vidu da gosti imaju veliki fond igrača!?

-Sigurno da je za nas dobro što Duarte dobio crveni karton, što je Katai povređen, Krunić je povređen, što su juče imali zahtevnu utakmicu, to je energetsko i fizičko pražnjenje, međutim, Crvena zvezda ima bukvalno dupli roster. Crvena zvezda je šampion i ko god bude na terenu od početka utakmice, biće kvalitetan protivnik – zaključio je trener Batak.

U kom će sastavu Napredak na teren, ostaje da se vidi, a jedan od igrača koji bi trebalo da se pojavi u startnoj postavi je mladi vezista Luka Laban…

-Ne treba neka posebna motivacija kada igrate sa takvim protivnikom. Naravno, tražićemo mi svoje šanse, dati maksimum i probati, da se nadamo nekom pozitivnom rezultatu – obećava bespoštednu borbu Luka Laban.

Kao i uvek utakmica sa Crvenom zvezdom od strane nadležnih je proglašena za visokorizičnu i preduzimaju se sve mere da se preduprede bilo kakvi incidenti. Ulice koje gravitiraju stadionu će biti zatvorene za saobraćaj, na ulazu na stadion će biti pojačana kontrola.

I na kraju podsećanje: ulaz na zapadnu tribinu nije dozvoljen sa navijačkim obeležjima gostujućeg kluba, pa se pristalicama Crvene zvezde preporučuje da odaberu južnu, ili istočnu tribinu.