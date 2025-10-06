Dečija nedelja u “Šarengradu”

Zabavni park “Šarengrad” od danas postaje mesto na kome će mališani, roditelji i vaspitači zajednički stvarati nezaboravne uspomene

Povodom Dečije nedelje, koja traje do nedelje 12. oktobra, organizovan je bogat program ispunjen radionicama, sportskim aktivnostima, muzičkim nastupima i izložbama. Ideja je da deca kroz igru i kreativne sadržaje razvijaju maštu, stiču nova znanja i prijateljstva.

U petak će se najmlađima pridružiti Astronomsko udruženje “Eureka”, FK “Finale” Kruševac, grupa “Oblačić” iz Krvavice, grupa “Panda” iz Bivolja i PU “Nata Veljković”, a program počinje u 16 časova.

Dan kasnije, u subotu od 13 časova, mališane očekuje radionica “Moj svet u boji”, plesni studio “La Luna”, muzičko-edukativna radionica “Cvrle” i Plesni klub “Kruševac”.

Završnica Dečje nedelje u “Šarengradu” rezervisana je za nedelju, kada će od 13 časova biti održane edukativne radionice uz učešće OKK “Bagdala”, Tinker Labs-a i škole informatike i računarstva “Moj genijalac”.

Tokom svih dana manifestacije posetioce očekuju različiti programi, a raspored je podložan izmenama u skladu sa vremenskim uslovima.

J.S.