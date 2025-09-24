Akcija ,,Vežbajmo zajedno“ u Gaglovu i Malom Šiljegovcu

U područnim odeljenjima Osnovne škole „Vladislav Savić-Jan“ u naseljenim mestima Gaglovo i Mali Šiljegovac, Sportski savez grada Kruševca realizovao je sportsko promotivnu akciju „Vežbajmo zajedno“

U trajanju jednog nastavnog časa od 45 minuta, predstavnici stručne službe Sportskog saveza grada Kruševca animirali su dvadesetak učenika područnih odeljenja OŠ “ Vladislav Savić-Jan“ iz Gaglova i Malog Šiljegovca.

Trinaest učenika od 1. do 4. razreda u Gaglovu učestvovalo je u fiskulturnim vežbama, dok je sedmoro đaka od 1. do 4. razreda u Malom Šiljegovcu uzelo učešće.

Promotivna aktivnost realizovana je kroz fizičko vežbanje đaka i njihovu aktivnost na postavljenim sportskim poligonima u kojoj su učestvovali svi prisutni đaci.

Cilj akcije je promocija sporta, fizičkog vežbanja i uticaj na stvaranje i formiranja zdravih životnih navika kod đaka.

Glavna nagrada i benefit za organizatore ove akcije bila je dečija radost, osmesi i velika volja iskazana prilikom realizacije aktivnosti.

Sportski savez grada Kruševca projekat „Vežbajmo zajedno“ počeo je da realizuje 2023. godine , nastavio 2024. i sada već tradicionalno realizuje po planu i programu rada u 2025. godini.

Ideja je da akcijom „Vežbajmo zajedno“ u 46 područnih odeljenja kruševačkih osnovnih škola izvršimo uticaj na popularizaciju sporta, istaknemo značaj stvaranja zdravih životnih navika i utičemo na značaj povećanja fizičkih aktivnosti kod đaka iz seoskih sredina grada Kruševca, istakli su iz Sportskog saveza.

Izvor i foto: Sportski savez grada Kruševca