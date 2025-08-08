Počeo Lovefest u Vrnjačkoj Banji

Najveći elektronski festival u regionu, Lovefest, otvoren je juče u Vrnjačkoj Banji i trajaće do subote, 9. avgusta

Tokom tri dana, centralni park i okolne festivalske zone pretvoreni su u epicentar vrhunske muzičke produkcije, scenskog spektakla i nezaboravne atmosfere.

Na više bina, među kojima su Fire Stage, Ultra Energy Stage, Raw Stage, 99 Stage i H2O Stage, nastupiće preko stotinu izvođača iz Srbije i sveta. Publiku će danas i sutra, između ostalih, zabavljati Anfisa Letyago, Deborah De Luca, Green Velvet, Folamour, Enrico Sangiuliano, Lil’ Louis, KiNK, Luca Agnelli i brojni drugi.

Šta je Lovefest?

Lovefest je jedan od najpoznatijih i najuticajnijih muzičkih festivala u jugoistočnoj Evropi, osnovan 2007. godine kao lokalna žurka na otvorenom, a danas prepoznat u celom svetu. Održava se svake godine početkom avgusta u Vrnjačkoj Banji, a specifičan je po tome što spaja muziku, umetnost, modu i društveno odgovorne projekte. Poseban šarm Lovefestu daje ambijent Vrnjačke Banje, pa publika pored muzike uživa i u prirodnom i turističkom bogatstvu ovog banjskog centra.

Lovefest odlikuje i raznovrstan muzički program raspoređen na pet bina: Fire Stage donosi spektakularne noćne setove i vizuelne efekte, Ultra Energy Stage pulsira house i afro-house zvukovima, Raw Stage okuplja ljubitelje tvrdog techna, intimna 99 Stage prima samo 99 posetilaca, dok H2O Stage nudi dnevne žurke uz bazen.

Organizatori očekuju desetine hiljada posetilaca iz zemlje i inostranstva, a prvi dan festivala protekao je u odličnom raspoloženju i uz vrhunsku produkciju. Vrnjačka Banja naredna dva dana ostaje domaćin jedne od najvećih muzičkih priča Balkana – mesta gde se ljubav, muzika i energija stapaju u jedinstveno iskustvo.