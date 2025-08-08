Počelo rušenje Doma vojske, još jednog simbola starog Kruševca

Juče je počelo rušenje Doma vojske, nekadašnjeg Doma JNA, koji već decenijama stoji uz samu Staru pijacu

Nekada je taj objekat i čitav prostor (sportsko-zabavni kompleks) bio multifunkcionalan i služio kako pripadnicima vojske tako i građanstvu, a njegova čuvena letnja terasa sa velikom scenom bila je još početkom ’60-tih godina prošlog veka domaćin prvih kruševačkih igranki, sa grupama mladih koje su nastupale u prvooformljenim ovdašnjim bit grupama.

Na betonskom teniskom terenu, koji se graničio sa leđima opštinskog zdanja, ali i gradskim zatvorom, počele su istorije svih pionira belog sporta ovog grada i bezbroj je anegdota šta se sve dešavalo sa lopticama koje su često završavale u zatvorskom krugu.

Sama zgrada je imala veliku, reprezentativnu i vrlo akustičnu salu zgodnu za koncerte, izložbe, predstave ali i prihvat regruta pred polazak na služenje vojnog roka. Iza nje je bila prostorija sa bilijarskim stolom, tada verovatno jedinim u ovom delu Srbije…

Dom JNA 1953.

Šta će se graditi na tom prostoru zavisi od finansijskih sredstava. Ideja, koja je najčešće figurirala proteklih godina, od vremena kada se vojska iselila a novi vlasnici pustili da vreme odradi svoje, je da to bude neka vrsta novog Doma kulture, koji bi mogao da prihvati sve ovdašnje mlade stvaraoce koji su u današnjoj konstalaciji snaga potisnuti iz prvog plana nekada moćnog Doma omladine koji se, naročito nakon stapanja sa Kulturno prosvetnom zajednicom pretvorio u još jedan Dom kulture bez jasne programske koncepcije i širine.

Rekonstrukcijom će se, a to je takođe još uvek samo pretpostavka, dobiti nova sala za predstave i koncerte koju do sada Kruševljani nisu imali, ako ne računamo Dom kulture „14. oktobar“ na početku Jasičkog puta, koji ima verovatno najakustičniju salu u gradu, ali već duže od decenije nadležni KUD-a ne dozvoljava njegovo korišćenje trećim licima.

Rušenje Doma vojske najavljivano je više puta do sada, a kao razlog za takvu odluku nadležni su navodili to što je objekat u dosta lošem stanju.

Inicijativa da Kruševac od Ministarstva odbrane otkupi zgradu Doma Vojske, pokrenuta je još 2012. godine. Tadašnji ministar odbrane Bratislav Gašić je pre 10 godina istakao da će grad Kruševac preuzeti zgradu Doma vojske, a zauzvrat Vojsci Srbije dati 16 stanova.

Grad i Republička direkcija za imovinu u novembru 2018. potpisali su Ugovor o prenosu prava svojine na nepokretnostima. Od tada je zgrada u vlasništvu Grada.

Starije generacije ovaj prostor pamte po vojnim priredbama i izložbama koje su tu organizovane, prijemima gostiju tokom gradskih svetkovina, tradicionalnom prvenstvu Kruševca u šahu, vojnih skupova, sastanaka, kulturnih dešavanja, filmskih projekcija za vojnike.

Inače, Dom Vojske se prostirao na 1.200 kvadrata, na parceli od 20 ari. U dvorištu je bila letnja pozornica, bašta i košarkaški teren.