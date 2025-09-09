Počeo upis na NTC radionice u Aleksandrovcu i Brusu

U Aleksandrovcu i Brusu počeo je upis na NTC radionice za školsku 2025/2026. godinu. Reč je o posebnom programu učenja koji je zasnovan na savremenim metodama razvoja kognitivnih sposobnosti kod dece, a realizovaće se u Osnovnoj školi „Aca Aleksić“ u Aleksandrovcu i Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Brusu

NTC sistem učenja koristi period najintenzivnijeg razvoja mozga do 12. godine života i usmeren je na podsticanje detetovog biološkog potencijala. Za razliku od klasičnog učenja napamet, NTC metode kroz igru i praktične zadatke razvijaju logičko mišljenje, kreativnost i funkcionalno znanje.

Ove školske godine u Aleksandrovcu će biti formirane dve nove grupe – „NTC predškolac“, namenjena deci uzrasta od šest godina, i „NTC Science grupa“ za učenike petog i šestog razreda. U Brusu će grupe biti otvorene ukoliko se prijavi dovoljan broj zainteresovanih.

Prijave su u toku, a detaljne informacije dostupne su putem sajta NTC učenja, dok se linkovi za prijavljivanje mogu pronaći na zvaničnim stranicama radionica za Aleksandrovac i Brus. Za dodatna pitanja roditelji se mogu obratiti kontakt osobi Nadeždi putem telefona 060 055 4271 ili mejlom na [email protected].

J.S.