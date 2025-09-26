Sve spremno za 4. kopaoničku hard enduro vožnju

Četvrta po redu hard enduro vožnja biće održana ovog vikenda (27. i 28. septembar), najavio je nedavno organizator Igor Bučić

U Graševcima, centralnom mestu okupljanja, očekuje se oko 120 ljubitelja motora iz zemlje i okruženja. Kako nam je otkrio Bučić, doći će Mađari i Makedonci. Start vožnji planiran je za 9 sati.

Voziće se u 4 klase u dužini od po 40 km. Tri klase namenjene su profesionalcima, dok će jedna biti rezervisana za amatere – veliki motori i kvadovi.

Podsetimo, hard enduro je moto sport koji podrazumeva vožnju po nepristupačnim terenima gde vozači savladavaju prirodne prepreke i uspone. U svetu i kod nas se održavaju trke i među ljubiteljima vožnje motorom, hard enduro vožnja je prilika da se testira fizička i psihička spremnost kao i izdržljivost motora.

Prva vožnja u bruskom kraju održana je prošle godine početkom proleća i tada je okupila oko 70 učesnika.

Izvor: Bruski kofer

Foto: Screenshot YouTube/ Weekend enduro therapy