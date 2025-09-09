U Beloj Vodi održani „Miholjski susreti sela 2025“

U Domu kulture u Beloj Vodi održana je 4. po redu manifestacija „Miholjski susreti sela 2025.“ za teritoriju Grada Kruševca, u okviru projekta Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije

Ova manifestacija, koja se širom zemlje održava od juna do novembra, ima za cilj da podseti na značaj i očuvanje seoskih zajednica, ali i da obogati društveni i sportski život stanovništva, neguje tradicionalni način života i sačuva kulturno-istorijsko nasleđe.

Na festivalu je učestvovalo osam kulturno-umetničkih društava: KUD „Mladost“ iz Makrešana, KUD „Bistrica“ iz Dvorana, KUD „Polet“ iz Padeža, KUD „Pepeljevac“ iz Pepeljevca, KUD „Ćukovac“ iz Velikog Šiljegovca, KUD „Stanislav Binički“ iz Jasike, KUD „Soko“ iz Dedine i KUD „Rasina“ iz Velikih Kupaca. Njihove koreografije ocenjivao je žiri u sastavu Slobodan Simić i Dejan Jovanović, koji je doneo odluku o pobednicima.

Prvo mesto pripalo je KUD „Polet“ iz Padeža, drugo KUD „Soko“ iz Dedine, dok je treće mesto osvojio KUD „Rasina“ iz Velikih Kupaca. Za najbolji igrački par proglašeni su Sava Milanović i Dunja Đekić iz KUD „Ćukovac“ iz Velikog Šiljegovca.

Pobednicima su uručeni pehari, dok su svi učesnici dobili zahvalnice i plakete za doprinos očuvanju tradicije i učešće na ovogodišnjoj manifestaciji.

Ovogodišnje „Miholjske susrete sela“ u Beloj Vodi organizovali su Grad Kruševac, Kulturni centar Kruševac, Mesna zajednica Bela Voda i KUD „Ratko Jovanović“, a manifestacija je bila u znaku Festivala dečijeg folklora.

M.M.