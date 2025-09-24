„Stakleni tenkovi“ Radovana Tačića 26. septembra u Brusu

Promocija nove knjige autora Radovana Tačića pod nazivom ,,Stakleni tenkovi II- Moć i nemoć Četvrte oklopne brugade’’ biće održana u petak, 26. septembra u Velikoj sali Centra za kulturu Brus

Promocija počinje u 18 časova. Organizatori promocije su Narodna biblioteka Brus i Centar za kulturu, a pod pokroviteljstvom opštine Brus.

Tokom večeri biće reči o prvoj knjizi, koja je postavila temelje ove uzbudljive priče, nakon čega će biti predstavljen nastavak koji otkriva nove dimenzije moći i nemoći Četvrte oklopne brigade, navode organizatori.

Radovan Tačić je četiri razreda osnovne škole završio u rodnom selu Dupci, a više razrede u Razbojni. Nakon završene učiteljske škole u Kruševcu, radio je u selu Drenova kao učitelj. Upisuje Vojnu akademiju kopnene vojske u Beogradu i od 1968. gradi karijeru kao oficir Jugoslovenske narodne armije. Za svoj rad odlikovan je Ordenom Narodne armije sa srebrnom zvezdom, Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima, sa srebrnim mačevima i Ordenom rada sa zlatnim vencem. Vojnu karijeru završio je na dužnosti komandanta Nastavnog centra oklopno-mehanizovanih jedinica. Penzionisan je po potrebi službe u pedesetoj godini života.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje književnosti i istorije da se pridruže i uživaju u predstavljanju „Staklenih tenkova“ kao jedinstvene celine.

foto: Narodna biblioteka Brus