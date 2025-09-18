Veliki infrastrukturni radovi u opštini Aleksandrovac

Postavljeno: 18.09.2025

Građevinska sezona u opštini Aleksandrovac ove godine protiče u znaku značajnih infrastrukturnih ulaganja. U julu je završena izgradnja novog vrtića kapaciteta 180 mesta, što predstavlja jednu od najznačajnijih investicija u oblasti obrazovanja u poslednjih nekoliko godina

Paralelno sa tim, u toku su i brojni radovi na obnovi i uređenju putne mreže širom opštine. Trenutno su najintenzivniji radovi u Gornjoj Župi, gde se obnavljaju saobraćajnice od velikog značaja za lokalno stanovništvo i privredu.

Radi se intezivno, završili smo vrtić, deca i roditelji su zadovoljni. U toku je realizacija projekta po konkursu Gradovi u fokusu gde smo dobili podršku Ministarstva kulture i uredićemo našu pozorišno-bioskopsku salu, zamenićemo sedišta i podne obloge. Završena je i zamena stolarije koja je realizovana uz pomoć sredstava Ministarstva rudarstva i energetike i time je Dom kulture dobio novi izgled. Pored toga ulažemo i u rekonstrukciju i renoviranje Hale sportova – rekla je Jelena Paunović, predsednik opštine Aleksandrovac.

Osredak dobija osmatračnicu za ptice i info tablu

