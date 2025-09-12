Počela je 60. „Župska berba“ – najveća svečanost grožđa i vina

Mališani PU „Naša radost“, tradicionalnim maskenbalom u čast šezdesete manifestacije, koja spaja vino, pesmu, kulturu i dečji osmeh, najavili su „Župsku berbu“

Svečanim defileom u najlepšim maštovitim kostimima koje su osmislili zajedno sa svojim roditeljima i vaspitačima, ukrasili su glavnu gradsku ulicu, a zatim i centralnu pozornicu na trgu kod fontane.

Deca i vaspitači iz pripremnih predškolskih grupa iz matičnog vrtića i mešovitih grupa sa terena, šetnjom i osmesima dočarali su duh bajki, crtanih junaka, princeza i prinčeva, jesenjih plodova i još mnogo toga što može da stane u dečju maštu.

Nakon najmlađih učesnika, predstavila se Teodora Luković, solistkinja baletske škole iz Aleksandrovca, igrom na pesmu „Iznad duge“.

Na sceni kod fontane publika je zatim uživala u bogatom programu horske muzike koji su izveli učenici Osnovnih škola „Ivo Lola Ribar“ i „Aca Aleksić,“ a zatim u koncertu Muzičke škole „Stevan Hristić“, izdvojenog odeljenja u Aleksandrovcu, koji su biranim kompozicijama i horskim pevanjem pobrali simpatije i aplauze publike.

Program je nastavljen dodelom nagrada učesnicima konkursa Narodne biblioteke, na temu: „Župa u stihu – gde je grozd, tu je i pesma.“

U kategoriji osnovnih škola, prvo mesto osvojio je Lazar Zdravković, drugo Mihajlo Gajić, a treće Irina Šundić. U kategoriji srednjih škola nagradu za prvo mesto dobila je Dijana Rilak, drugo mesto osvojila je Elena Babić, a treće Teodora Čolić.

U kategoriji odraslih stvaralaca, prvo mesto pripalo je Violeti Lazarević, drugo Dragani Ćirić, a treće Slobodanki Đuranović.

Nagrade je uručila predsednica komisije Olgica Pavlović. Direktorka Biblioteke Milena Đurđević je pozdravljajući nagrađene učesnike literarnog konkursa, naglasila da će se odabrani radovi, koje je publika imala prilike i da čuje u izvođenju samih autora, naći u zbirci pesama koje će objaviti Narodna biblioteka, pod pokroviteljstvom opštine Aleksandrovac.

Proglašavajući ovogodišnju privredno – turističku manifestaciju župskih vinara i vinograda otvorenom, Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine u Vladi Srbije je istakla, da Župa ima posebno mesto u privrednom i turističkom životu Srbije, te da je „Župska berba“ festival duge tradicije uzgajanja vinove loze i proizvodnje vina na ovim prostorima.

Predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović istakla je da Župa predstavlja srce srpskog vinogradarstva, te da svaka čaša vina iz Župe nosi u sebi deo istorije, deo truda i deo ljubavi vinogradara ovog kraja.

O tradiciji vinarenja govorio je i Rade Ćosić Kena, jedan od najstarijih vinogradara Župe. On je pozvao goste „Župske berbe“ da probaju i uživaju u vrhunskim župskim vinima.

U muzičko-scenskom delu programa nastupila je Ljubica Vraneš, a potom je usledio koncert Sanje Vučić.

Pre zvaničnog otvaranja svetkovine, glavnom gradskom ulicom prodefilovali su folkloraši i sportisti Župe, pozdravljeni burnim aplauzima građana.

Izvor i foto: Fejsbuk/Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac