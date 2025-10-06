Župljani savladali Brusjane u rasinskom fudbalskom derbiju

U okviru 8. kola Zone Zapad odigran je komšijski derbi u Aleksandrovcu između domaće Župe i gostujuće ekipe Kopaonik iz Brusa, koji je privukao brojne ljubitelje fudbala iz ova dva mesta Rasinskog okruga

Utakmica je bila neizvesna do samog kraja, a u njoj su slavili Župljani minimalnim rezultatom 1:0 (0:0). Strelac pobedonosnog gola bio je Dalibor Maksić u 80. minutu.

Ostali rezultati 8. kola Zone Zapad: OFK Lugomir – Orlovi 0:3, SFS Borac – Napredak 5:1, Vinogradar – OFK Jastrebac 1:1, Sloga (Ć) – Mladi Borac 1:2, Sloga (D) – Radnički 1:0.

Na tabeli vode Orlovi, Radnički i Sloga (D) sa po 18 osvojena boda.

I. M.