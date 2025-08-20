Pioniri Napretka danas protiv OFK Beograda
Postavljeno: 20.08.2025
U okviru priprema za novo prvenstvo pioniri FK Napretka će u prijateljskom duelu danas odmeriti snage sa vršnjacima iz OFK Baograda. Utakmica se igra na Mičetovom stadionu od 18 časova
Prvenstvo u Prvoj ligi RIS za kadete, pionire i petliće počinje ovog vikenda, a na premijeri Napretkove selekcije su domaćini. Na domaćem terenu utakmicu trećeg kola Kvalitetne lige Srbije odigraće i omladinci. Evo i rasporeda:
SUBOTA
13.00 OMLADINCI
Napredak – OFK Beograd
15.30 KADETI
Napredak – Dubočica
NEDELJA
11.00 PIONIRI
Napredak – Timočanin
13.00 PETLIĆI
Napredak – Timočanin
Sve utakmice se igraju na Mičetovom stadionu.
