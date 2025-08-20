Pioniri Napretka danas protiv OFK Beograda

Postavljeno: 20.08.2025

U okviru priprema za novo prvenstvo pioniri FK Napretka će u prijateljskom duelu danas odmeriti snage sa vršnjacima iz OFK Baograda. Utakmica se igra na Mičetovom stadionu od 18 časova

Prvenstvo u Prvoj ligi RIS za kadete, pionire i petliće počinje ovog vikenda, a na premijeri Napretkove selekcije su domaćini. Na domaćem terenu utakmicu trećeg kola Kvalitetne lige Srbije odigraće i omladinci. Evo i rasporeda:

SUBOTA

13.00 OMLADINCI

Napredak – OFK Beograd

15.30 KADETI

Napredak – Dubočica

NEDELJA

11.00 PIONIRI

Napredak – Timočanin

13.00 PETLIĆI

Napredak – Timočanin

Sve utakmice se igraju na Mičetovom stadionu.

