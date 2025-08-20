Deo Lazarice bez vode

Postavljeno: 20.08.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti ulice: Miletine bune, Hilandarska, Kralja Milutina (od Cara Lazara do Cankareve), kao i naselje Grabak

Istog dana, zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, u istom vremenskom intervalu, bez vode će ostati potrošači u ulici Koznička, kao i u selu Doljane.

Svetski dan komaraca

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
20. avgust 2025., 13:11
 

Vedro
29°C
Apparent: 32°C
Pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 42%
Vetar: 1.6 m/s ENE
UV-Index: 6.6
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top