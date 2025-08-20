Deo Lazarice bez vode
Postavljeno: 20.08.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti ulice: Miletine bune, Hilandarska, Kralja Milutina (od Cara Lazara do Cankareve), kao i naselje Grabak
Istog dana, zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, u istom vremenskom intervalu, bez vode će ostati potrošači u ulici Koznička, kao i u selu Doljane.
