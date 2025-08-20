Kruševljani na „Plazma sportskih igara mladih“ u Sarajevu

Postavljeno: 20.08.2025

U Sarajevu će se 21. i 22. avgusta održati svečanost povodom 15 godina Plazma sportskih igara mladih

U okviru revijalnog šahovskog turnira, odigraće se simultanke svetskih velemajstora sa 20 najboljih mladih šahista iz 4 zemlje: Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Boje Srbije braniće mladi šahisti iz Kruševca.

Na svečanom zatvaranju 29. sezone Plazma sportskih igara mladih, koji se godinama, po tradiciji, održava u Splitu, nastupiće i pobednici Državnog finala u Koka kola kupu u malom fudbalu. Državno finale biće održano od 23. do 27. avgusta.

Wellness spa centar u Ribarskoj Banji danas radi skraćeno

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

