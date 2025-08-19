Od oktobra poskupljenje struje od 7%

Od oktobra građane Srbije očekuje novo poskupljenje električne energije. Cena struje za domaćinstva biće uvećana za sedam odsto, potvrđeno je nakon prve revizije aranžmana Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF)

Kako objašnjava Lev Ratnovski, stalni predstavnik MMF-a u Srbiji, ovakva korekcija neophodna je kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje i omogućila modernizacija distributivne mreže. Najveći deo dodatnih prihoda usmeriće se ka „Elektrodistribuciji Srbije” (EDS), čije naknade nisu menjane još od 2021. godine, dok će manji deo pripasti „Elektromreži Srbije” (EMS).

Ratnovski podseća da su cene struje u Srbiji godinama bile na veštački niskom nivou, što je dovelo do gubitaka u energetskim preduzećima i ozbiljne krize 2022. godine. Poskupljenja sprovedena tokom 2022. i 2023. pomogla su da „Elektroprivreda Srbije” (EPS) iz gubitaka pređe u pozitivno poslovanje, a očekuje se da će oktobarsko povećanje doprineti finansijskoj stabilizaciji EDS-a.

Prema podacima MMF-a, od poslednjeg poskupljenja u novembru 2023. godine, prosečne plate u Srbiji porasle su za 18 odsto, a penzije za 27 odsto, pa se smatra da građani sada imaju veću platežnu sposobnost.

MMF preporučuje da se cene električne energije u budućnosti koriguju jednom godišnje, u skladu sa inflacijom i troškovima energetskog sektora, kako bi se izbegla nagla i veća poskupljenja, ali i obezbedila dugoročna stabilnost snabdevanja.