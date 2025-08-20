Svake godine, 20. avgust se obeležava kao Svetski dan komaraca kako bi se podigla svest o bolestima koje izazivaju komarci

Svetski dan komaraca obeležava datum kada je Sir Ronald Ros, britanski vojni hirurg koji je radio u Indiji, dokazao da komarci prenose malariju identifikacijom pigmentiranih parazita malarije kod komaraca koji su se hranili zaraženim pacijentom.

Svetski dan komaraca obeležava dan kada je ser Ronald Ros otkrio vezu između ženke komaraca i malarije, što je promenilo tok medicinske istorije.

Komarac je verovatno jedini grabežljivac u ljudskoj istoriji koji je napredovao kroz milenijume, donoseći smrt i uništenje kroz razne bolesti koje se prenose vektorima, posebno malariju.

Ovogodišnja tema Svetskog dana komaraca je postizanje cilja nulte malarije i drugih bolesti kod kojih su komarci prenosioci. Prema istraživanju najsmrtonosnijih životinja na svetu, komarci su na vrhu liste.

Prema najnovijim statistikama, preko 435.000 ljudi svake godine umre od malarije. Smatra se da malarija pogađa oko 219 miliona ljudi širom sveta svake godine.

Malarija je prisutna u više od 100 zemalja. To je problem koji uglavnom pogađa tropske lokacije širom sveta. Indija, kao povoljno mesto za razmnožavanje mnogih vrsta komaraca predstavlja žarište za bolesti kao što su žuta groznica, denga, malarija.

Veoma je važno povećati svest o uzrocima malarije i načinima kako je sprečiti, kao i prikupiti sredstva za istraživanja lečenja malarije.