Wellness spa centar u Ribarskoj Banji radi sutra skraćeno
Postavljeno: 19.08.2025
Zbog održavanja manifestacije „Balkanska folklorijada“ u sredu, 20. avgusta, Wellness spa centar u Ribarskoj Banji radiće skraćeno, od 10 do 18.00, saopštila je Specijalna bolnica „Ribarska Banja“
Iz bolnice mole posetioce da imaju u vidu izmenjeno radno vreme i da planiraju dolazak u skladu sa novim terminima kako bi mogli da koriste sve usluge centra bez poteškoća.
