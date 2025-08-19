Wellness spa centar u Ribarskoj Banji radi sutra skraćeno

Postavljeno: 19.08.2025

Zbog održavanja manifestacije „Balkanska folklorijada“ u sredu, 20. avgusta, Wellness spa centar u Ribarskoj Banji radiće skraćeno, od 10 do 18.00, saopštila je Specijalna bolnica „Ribarska Banja“

Iz bolnice mole posetioce da imaju u vidu izmenjeno radno vreme i da planiraju dolazak u skladu sa novim terminima kako bi mogli da koriste sve usluge centra bez poteškoća.

Jubilarna 60. „Župska berba“ u Aleksandrovcu od 11. do 14. septembra

