Sutra nova akcija dobrovoljnog davanja krvi

Postavljeno: 20.08.2025

U prostorijama Crvenog krsta Kruševac (Čolak Antina 36A) sutra od 8 do 14 časova biće održana nova akcija dobrovoljnog davanja krvi

Letnji meseci tradicionalno donose smanjen broj davalaca, dok je istovremeno potreba za krvlju povećana zbog učestalijih povreda i hitnih intervencija. Upravo zato, svaka jedinica krvi u ovom periodu ima poseban značaj i može biti presudna u spašavanju nečijeg života.

Iz Crvenog krsta podsećaju da se davanjem krvi ne pomaže samo pacijentima kojima je transfuzija neophodna, već se jača i solidarnost i humanost u zajednici. Zalihe krvi stvaraju sigurnost da će ona uvek biti dostupna onima kojima je najpotrebnija.

Akcija je otvorena za sve punoletne građane dobrog zdravstvenog stanja.

