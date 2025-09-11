Mobilni mamograf u Aleksandrovcu: Veliki odziv žena na preventivne preglede

Rak dojke i dalje je vodeći maligni tumor među ženama u Srbiji, a preventivni pregledi imaju ključnu ulogu u ranom otkrivanju bolesti i uspešnom lečenju. Upravo zato je veliki značaj što se mobilni mamograf, u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, trenutno nalazi u Aleksandrovcu, gde je stacioniran već pet dana i svakodnevno ga posećuju žene iz cele Župe

Statistika pokazuje da u Srbiji svake godine oboli oko 4.600 žena, dok njih 1.600 izgubi bitku sa karcinomom dojke. Ukoliko se bolest otkrije u ranoj fazi, šanse za izlečenje su daleko veće, primenjuju se poštedne hirurške metode, oporavak je brži, a kvalitet života znatno bolji nego kod žena kod kojih se rak otkrije kasnije. Zato se skrining pregledi smatraju zlatnim pravilom u borbi protiv ove bolesti.

Posle čak deset godina žene iz Župe ponovo mogu da obave mamografski pregled u svojoj opštini. Mobilni mamograf je stacioniran na parkingu Doma zdravlja „Dr Dobrivoje Ger Popović“ u Aleksandrovcu, gde će biti tokom trajanja akcije. Njegov rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, uz podršku Ministarstva zdravlja i u saradnji sa Domom zdravlja i Opštinom Aleksandrovac. Sa radom je počeo u petak, 5. septembra, u 10 časova.

– Do sada je pregledano oko 300 žena, zadovoljni smo odzivom. U saradnji sa lokalnom samoupravom i sa njihovim angažovanjem da animiramo sva naša sela, koja su jako udaljena i imaju staro stanovništvo, uspeli smo da motivišemo žene. Nama je najbliži Kruševac, mi zakazujemo i tamo, ali nije toliki odziv jer do tamo treba otići. Naša ambulanta je u selu Jelakce, udaljena 40 kilometara, a do Kruševca je to već 70, tako da je ovo stvarno odlična reakcija – navela je dr Veroslava Đorđević Tomić, direktorka Doma zdravlja Aleksandrovac.

Preglede u mobilnom mamografu mogu da obave sve zainteresovane žene uzrasta od 45 do 69 godina koje u prethodne dve godine nisu radile mamografiju, kao i žene starije od 40 godina koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu. Radno vreme mamografa je od 9 do 18 časova svakog dana, uključujući subotu i nedelju. Zakazivanje pregleda moguće je radnim danima od 7 do 14 časova, putem telefona 069/8733-854, do popune termina.