Podrška za zapošljavanje najugroženijih sugrađana

Postavljeno: 11.09.2025

U Gradskoj upravi Grada Kruševca danas su dodeljeni ugovori o donaciji za 13 odabranih korisnika projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“

Ovim ugovorima obnavlja se i nastavlja dugogodišnja uspešna saradnja između Grada Kruševca i organizacije Help. Projekat finansiraju Vlada Švedske preko agencije za međunarodni razvoj i saradnju Sida i Grad Kruševac, a realizuje Help u partnerstvu sa Gradskom upravom.

Mi sa Gradom Kruševcem sarađujemo dugi niz godina. Do sada je podeljen 51 grant, ukupna vrednost projekta je oko 32.000 evra, a Grad Kruševac je učestvovao sa oko 9.000 evra. Gradska uprava je prepoznala vrednost ovog projekta i uključena je u sve faze realizacije. Nadam se da će i današnji dobitnici imati uspešne biznise i da će opstati dugo, a mi smo tu da im pomognemo koliko možemo – rekla je Aleksandra Brkić, direktorka Helpa u Srbiji.

Program pruža šansu korisnicima iz najugroženijih društvenih grupa da kroz donacije u vidu opreme i obuke pokrenu sopstveni posao ili unaprede postojeći, čime se podstiče njihova ekonomska samostalnost, ali i smanjuje rizik od siromaštva i socijalne isključenosti. Projekat se godinama pokazuje kao važan instrument podrške lokalnom razvoju i aktivnog uključivanja ranjivih grupa na tržište rada.

Grad Kruševac godinama uspešno sarađuje sa organizacijom Help i aktivno se uključuje u realizaciju svih projekata. Ovih godina će 13 korisnika imati čast da dobije novu opremu i besplatnu obuku za njeno korišćenje. Organizacija Help pomaže i nama kao odgovornoj lokalnoj samoupravi na smanjenju nezaposlenosti, ali i na socijalnoj inkluziji, smanjenju siromaštva i uključivanju najugroženijih grupa da budu aktivni učesnici u radu, da poboljšaju status svojih porodica i svoj lični status, ali i da doprinesu opštem dobru i razvoju grada Kruševca – istakla je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Mobilni mamograf u Aleksandrovcu: Veliki odziv žena na preventivne preglede

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
11. septembar 2025., 20:10
 

Prognoza -
21°C
Apparent: 24°C
Pritisak: 1013 mb
Vlažnost: 55%
Vetar: 0.7 m/s NE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top