Podrška za zapošljavanje najugroženijih sugrađana

U Gradskoj upravi Grada Kruševca danas su dodeljeni ugovori o donaciji za 13 odabranih korisnika projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“

Ovim ugovorima obnavlja se i nastavlja dugogodišnja uspešna saradnja između Grada Kruševca i organizacije Help. Projekat finansiraju Vlada Švedske preko agencije za međunarodni razvoj i saradnju Sida i Grad Kruševac, a realizuje Help u partnerstvu sa Gradskom upravom.

– Mi sa Gradom Kruševcem sarađujemo dugi niz godina. Do sada je podeljen 51 grant, ukupna vrednost projekta je oko 32.000 evra, a Grad Kruševac je učestvovao sa oko 9.000 evra. Gradska uprava je prepoznala vrednost ovog projekta i uključena je u sve faze realizacije. Nadam se da će i današnji dobitnici imati uspešne biznise i da će opstati dugo, a mi smo tu da im pomognemo koliko možemo – rekla je Aleksandra Brkić, direktorka Helpa u Srbiji.

Program pruža šansu korisnicima iz najugroženijih društvenih grupa da kroz donacije u vidu opreme i obuke pokrenu sopstveni posao ili unaprede postojeći, čime se podstiče njihova ekonomska samostalnost, ali i smanjuje rizik od siromaštva i socijalne isključenosti. Projekat se godinama pokazuje kao važan instrument podrške lokalnom razvoju i aktivnog uključivanja ranjivih grupa na tržište rada.

– Grad Kruševac godinama uspešno sarađuje sa organizacijom Help i aktivno se uključuje u realizaciju svih projekata. Ovih godina će 13 korisnika imati čast da dobije novu opremu i besplatnu obuku za njeno korišćenje. Organizacija Help pomaže i nama kao odgovornoj lokalnoj samoupravi na smanjenju nezaposlenosti, ali i na socijalnoj inkluziji, smanjenju siromaštva i uključivanju najugroženijih grupa da budu aktivni učesnici u radu, da poboljšaju status svojih porodica i svoj lični status, ali i da doprinesu opštem dobru i razvoju grada Kruševca – istakla je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.