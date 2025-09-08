„Župska berba“ u znaku vina, muzike i tradicije

Aleksandrovac će od 11. do 14. septembra 2025. godine biti domaćin jubilarnog, 60. izdanja Župske berbe, jedne od najpoznatijih manifestacija posvećenih vinogradarstvu i vinima u Srbiji

Tokom četiri dana program će objediniti tradiciju, umetnost, kulturu i zabavu, a organizatori poručuju da se očekuje rekordan broj posetilaca iz zemlje i inostranstva.

Prvi dan – četvrtak, 11. septembar

Manifestacija će svečano započeti u duhu dečije radosti. Najmlađi iz PU „Naša radost“ pozdraviće Berbu defileom i maskenbalom na Vinogradarskom trgu. Program se nastavlja nastupima školskih horova i učenika muzičke škole „Stevan Hristić“, dok će u popodnevnim časovima biti dodeljene nagrade za konkurs Narodne biblioteke Aleksandrovac „Župa u stihu – gde je grozd tu je i pesma“.

U večernjim satima grad će živeti u ritmu svečanog defilea učesnika kroz Vinsku ulicu, a potom će na velikoj sceni uslediti svečano otvaranje uz muzičko–scenski program Ljubice Vraneš. Veče će biti zaokruženo koncertom Sanje Vučić.

Drugi dan – petak, 12. septembar

Petak donosi otvaranje izložbe poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije u srednjoj školi „Sveti Trifun“. Na Vinogradarskom trgu u 13 časova simbolično će poteći tradicionalna Fontana vina, a publici će se predstaviti kraljica Župske berbe. U istom terminu održaće se i koncert Dragice Radosavljević – Cakane.

Defile učesnika međunarodnog festivala folklora proći će Vinskom ulicom, a zatim će na trgu nastupiti folklorna društva iz različitih zemalja. Posebno mesto zauzima izložba i promocija publikacije „Župskoj berbi u čast“ u Muzeju vinarstva i vinogradarstva, posvećena ovom velikom jubileju. Dan će biti završen spektakularnim koncertom Saše Kovačevića.

Treći dan – subota, 13. septembar

Subota će biti u znaku bogatog kulturno–umetničkog i zabavnog programa. Najmlađi folkloraši otvoriće dan dečijim festivalom folklora, a potom sledi koncert legendarne Lepe Lukić. Posebnu pažnju privlači „Župska svadba“ – scenski prikaz običaja i tradicije ovog kraja. Nakon svečanog defilea učesnika festivala folklora, na trgu će se nastaviti nastupi kulturno–umetničkih društava.

U popodnevnim satima lovačko udruženje Župa otvoriće izložbu lovačkih trofeja i pripremiti tradicionalni lovački gulaš. Ljubitelji istorije i kulture moći će da prisustvuju stručnom predavanju u Zavičajnom muzeju na temu novih arheoloških istraživanja u Vitkovu. Subotnje veče rezervisano je za koncerte Dejana Ćirkovića Ćire i Indire Radić.

Poslednji dan – nedelja, 14. septembar

Nedelja tradicionalno počinje pečenjem vola na ražnju na Vinogradarskom trgu, što je jedan od najposećenijih događaja Župske berbe. Program se nastavlja dečijim folklorom, koncertom Strahinje Živanovića i nastupima folklornih ansambala. U Zavičajnom muzeju biće održan omaž Jovanu Arsiću Jovčetu, najvećem župskom aforističaru i satiričaru.

Za kraj manifestacije predviđeni su koncert DJ Chullija i veliki završni koncert Dragane Mirković, koji će obeležiti završetak jubilarnog 60. izdanja Župske berbe.

Organizatori poručuju da će ovogodišnja, jubilarna manifestacija biti spoj tradicije i modernog duha, prilika da se pokaže bogatstvo župskog vinogorja, ali i gostoprimstvo Aleksandrovca. Očekuje se veliki broj turista, ljubitelja vina, folklora i muzike, a grad će u naredna četiri dana postati prava prestonica dobre zabave, vina i prijateljstva.