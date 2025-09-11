Sloven zaustavio Jedinstvo 1936 u šesnaestini finala

Jedinstvo 1936 je u pretkolu Kupa Srbije izgubilo u Kruševcu od Slovena iz Rume sa 2:5 (1:2) i tako nije uspelo da se domogne šesnaestine finala Kupa Srbije

Nadali su se svi u taboru Kruševljana da mogu da savladaju Rumljane i da u godini kada slave veliki jubilej, 90 godina od osnivanja kluba, naprave i najveći uspeh i plasiraju se među 32 ekipe koje će se takmičiti u Kupu Srbije.

Počelo je sjajno po Kruševljane i već u 9. minutu su vodili sa 1:0 golom koji je postigao Dajlan Baždarević.

Sloven nedugo zatim u 18. minutu preko Mihajla Madžarevića poravnava rezultat na 1:1, da bi u finišu prvog dela igre Slovan preokrenuo totalno rezultat u svoju korist, kada u 39. minutu gol za vođstvo od 1:2 postiže Bojan Aleksić i tim rezultatom se završava prve deo igre.

U drugom poluvremenu Jedinstvo 1936 ide na sve ili ništa i to im se isplatilo u 67. minutu kada preko Mitra Radivojevića poravnavaju rezultat na 2:2.

Međutim, od tog trenutka pa do kraja susreta dolazi do velikog pada u igri domaćina, što gostujući sastav koristi i golovima – Dragana Peroševića u 69, Đorđa Bašanovića u 75. i Igora Maksimovića u 84. minutu sa jedanaesterca, ostvaruje ubedljivu pbedu od 2:5 i plasman dalje.

I. M.