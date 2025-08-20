Aleksandrovac: Održana sednica opštinskog Veća

Postavljeno: 20.08.2025

Na sednici opštinskog Veća, kojom je predsedavao zamenik predsednice opštine Nemanja Pribaković, donete su važne odluke za funkcionisanje lokalne zajednice, i to: Odluka o povećanju cena javnih površina u dane privredno – turističke manifestacije „Župska berba 2025“

Kako su većnici istakli, povećanje cena je simbolično, u odnosu na manifestacije sličnog tipa u Srbiji (Smederevska jesen, Grožđebal, Oplenačka berba…).

Članovi Veća utvrdili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti za ustanovljavanje prava trajne službenosti prolaza za postavljanje niskonaponskog voda u MZ Raklja.

Na predlog Branke Lačnjevac, načelnice opštinske Uprave, produžen je rok za prijave građana za akciju „Da se radi i gradi po tvom“ do petka 22. avgusta.

Inače, većnici su razmatrali žalbe i primedbe građana Župe, i po tom osnovu doneli odgovarajuća rešenja.

Izvor i foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac

Pažnja! Javni konkurs Gradske uprave za dodelu bespovratnih sredstava

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
20. avgust 2025., 20:52
 

Delimično oblačno
25°C
Apparent: 18°C
Pritisak: 1014 mb
Vlažnost: 86%
Vetar: 0.8 m/s ESE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top