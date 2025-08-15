Gumari sutra u Zemunu

U trećem kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala sutra (17:30 časova) gostuju kod Zemuna

Bod protiv favorizovanog Jedinstva na gostovanju, pa tri na domaćem terenu protiv Čačana. Dobar start Gumara, koji je obeležio golovima Lazar Nikolić, a protiv Borca 1926 istakao se sjajnim odbranama golman Aleksandar Simić.

Predstoji gostovanje u Gornjoj Varoši…

– Zemun je odlično startovao, ima maksimalan učinak i uveren sam da će biti jedan od glavnih kandidata za plasman u Super ligu. Imaju, zaista dobar tim i veliki izbor igrača. Na nama je, sa druge strane, da pokušamo da nametnemo naš stil igre – ističe trener Trajala Dejan Branković.

Nekoliko igrača je pod virusom, a medicinska služba čini sve da budu spremni za okršaj u Gornjoj Varoši…

– Bez obzira koji će sastav na teren, posle dobrog starta, puni smo optimizma. Svesni smo da nas čeka težak ispit protiv ambicionog domaćina, ali ništa manje nisu ni naše ambicije. Na terenu je uvek sve moguće, ali idemo u Zemun po tri boda – smelo poručuje pouzdani defanzivac Igor Cvetojević.