U crkvu Pokrova Presvete Bogorodice stigla ikona prepisa Hilandarske Bogorodice Trojeručice

U navečerje Gospojinskog posta u crkvu Pokrova Presvete Bogorodice na Rasini sinoć je u trajno vlasništvo stigla ikona prepisa Hilandarske Bogorodice Trojeručice, dar Hristoljubive porodice iz Kruševca

– Blagodareći Gospodu i Majci Božijoj sa blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog G. Davida, jedna pobožna porodica iz Kruševca koja je liturgijska je poželela da i mi ovde kraj Rasine imamo ikonu Majke Božije Trojeručice. Ikonopisac je Nebojša Kostić. On je dugo vremena živeo na Svetoj Gori.

Rodom je iz Bora. Tamo je kao umetnik imao blagoslov da kopira velike ikone i svetinje. Umoljen je od oca Jovana iz manastira Lešja da i za naš hram ikonopiše ovu ikonu koja je verna kopija Mati Božije Trojeručice Hilandarske, koju je naslikao Sveti apostol Luka. Za sve nas je ovo veliki blagoslov. Svetinja ostaje trajno u hramu, tako da će i sledeće generacije da se naslađuju likom Majke Božije- rekao je starešina Pojrovske crkve na Rasini Jovan Vuković.

Foto: Screenshot YouTube RTK