Fudbaleri Napretka žele iskupljenje u Kragujevcu

U petom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani u nedelju (19 časova) gostuju kod Radničkog 1923

Pred duel na stadionu Čika Dača, na današnjoj konferenciji za medije, šef stručnog štaba Milan Nikolić se osvrnuo na utakmicu prethodnog kola sa Partizanom…

– Možda je poraz od crno – belih bio i nerealan, ali videli smo i sinoć u Edinburgu, Partizan je jedna stvarno sjajna ekipa. Olako smo primili neke golove i rezultat je u kratkom vremenskom periodu otišao u neželjenu krajnost. Nekim delovima utakmice sam zadovoljan, ali ova utakmica je definitivno otkrila i sve slabosti, koje moramo da popravimo. Pogotovo kad igramo kod kuće. Ne smemo prosto da srljamo, jer nije isto kad izgubiš 1:0, ili kad je rezultat onakav, kakav je bio. Poslednji gol je, možda ono i što me je najviše iznerviralo. Fudbal se igra 90, ili 100 minuta, odnosno onoliko koliko traje utakmice i nema odustajanja, makar ispuzali sa terena i ne smeju da budu ravnodušni. Da je ostalo 3:2, verovatno sada ne bi pričali ovoliko o Partizanu, ovako, ne smemo nikad da zaboravimo, pogotovo što je ovo najteži poraz u novijoj istoriji Napretka i mora da bude velika opomena pred naredne utakmice – jasan je šef stručnog štaba Milan Nikolić.

Predstoji gostovanje kod kragujevačkog Radničkog 1923…

– Opet nas čeka još jedan naš predstavnik u Ligi konferencija, ekipa sa kojom smo ovog leta odigrali prvu prijateljsku utakmicu. Radi se o sjajnom timu sa odličnim pojedincima. Promenili su trenera, došao je novi stručni štab, sa novom energijom i novom idejom. Radili smo tokom cele nedelje na sebi i očekujem reakciju igrača posle teškog poraza, to mi je najbitnije. Posle Partizana sam najviše bio ljut na sebe, jer nisam uspeo u nekim situacijama da smirim ekipu na 3:2. Sada želim pravu reakciju ekipe, jer ne smemo da se igramo ugledom Kluba – kategoričan je trener Nikolić.

Kragujevčani su ostali bez kapitena Vidosavljevića, koji je obukao dres Vojvodine, ali trener Nikolić podseća da ima nedeljni domaćin – mnogo aduta:

– Ima Radnički u napadu dosta odličnih pojedinaca, koji lako rešavaju „jedan na jedan“, ili „jedan na dva“. Znali smo da Crni Vidosavljević odlazi, ali od svega je najvažnija naša reakcija. Očekujem da igrači izađu na teren sa velikim motivom, da pokažu da tim poseduje izuzetan kvalitet. Imali smo dosta problema sa povredama. Neki se vraćaju, neke spremamo kroz utakmice, tako da ni u jednom trenutku ekipa nije bila kompletna i daleko smo od vrhunca. Evo Majdevac se vraća sa golovima, Vulić nam se priključio, odigrao pola sata i samom njegovom pojavom na terenu bila je vidljiva razlika, vraća se i Sale Lutovac, ali protiv Kragujevčana nećemo moći da računamo na Đekovića, ima problem sa tetivom, ostaje da vidimo kakva je situacija sa Bastajićem.

Učinak Majdevca protiv Partizana bio je impozantan i po analizi statističara, koji se bave merenjem svih parametara, zaslužio je najvišu ocenu.

– Golovi su bitni za svakog napadača, pre svega zbog samopouzdanja. Nisam, naravno, srećan, jer izgubili smo, ali dešavalo se mnogo toga što i nije uobičajeno. Šutnuli su devet puta, dali sedam golova i utakmica je otišla u katastrofu. Ali, ja stvarno verujem u ekipu, u ovaj stručni štab, mislim da možemo mnogo ove sezone. Zbog povreda nismo svi tu, ali i to je fudbal. Najbolje bi bilo da odemo u Kragujevac i pobedimo i sve bi se zaboravilo i idemo na pobedu – obećava Andrija Majdevac.