Bioskop: „Baba Jaga“ do 20. avgusta
Postavljeno: 15.08.2025
Ljubitelje animiranog filma očekuje nova porodična avantura na velikom platnu – animirani film „Baba Jaga“ biće prikazivan u bioskopu „Kruševac“ do 20. avgusta, svakog dana od 19:00
Film donosi priču o rđavokosoj veštici Jagi, koja živi kraj močvare u bajkovitom kraljevstvu, zajedno sa svojim mačkom pronalazačem i veselim vilenjacima. Da bi postala bolja veštica, Jaga mora da pronađe Knjigu čarolija koju je davno ukrala zla čarobnica Beladona. Sve se menja kada u njenu kolibu nenadano stigne princeza Safir, pokrećući čarobnu pustolovinu ispunjenu izazovima, magijom i prijateljstvom.
Žanrovski, „Baba Jaga“ spaja animaciju, avanturu i porodičnu zabavu, traje 90 minuta, a distributer filma je Delius.
Cena ulaznice je 300 dinara.
