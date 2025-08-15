Bioskop: „Baba Jaga“ do 20. avgusta

Ljubitelje animiranog filma očekuje nova porodična avantura na velikom platnu – animirani film „Baba Jaga“ biće prikazivan u bioskopu „Kruševac“ do 20. avgusta, svakog dana od 19:00

Film donosi priču o rđavokosoj veštici Jagi, koja živi kraj močvare u bajkovitom kraljevstvu, zajedno sa svojim mačkom pronalazačem i veselim vilenjacima. Da bi postala bolja veštica, Jaga mora da pronađe Knjigu čarolija koju je davno ukrala zla čarobnica Beladona. Sve se menja kada u njenu kolibu nenadano stigne princeza Safir, pokrećući čarobnu pustolovinu ispunjenu izazovima, magijom i prijateljstvom.

Žanrovski, „Baba Jaga“ spaja animaciju, avanturu i porodičnu zabavu, traje 90 minuta, a distributer filma je Delius.

Cena ulaznice je 300 dinara.