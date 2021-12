Apel: Porodica Dubovac nakon požara gradi kuću, pomozimo!

Marko Dubovac, samohrani otac troje dece iz sela Kriva Reka kod Brusa, pre mesec dana ostao je bez dvospratne kuće, koja je stradala u požaru nastalom zbog eksplozije plinske boce. Meštani Brusa, ali i ljudi iz cele Srbije i dijaspore, organizovali su brojne akcije kako bi pomogli porodici Dubovac. Na mestu njihove kuće je još uvek zgarište, a trenutno žive nedaleko, u maloj stambenoj jedinici. Novčana pomoć im je dobrodošla, kako bi mogli da sagrade novu kuću

– Najverovatnije je eksplodirala plinska boca koja je bila u pomoćnom objektu, tu pored kuće. Sa decom sam bio u dnevnoj sobi kada je pvc prozor uleteo ka nama od jačine eksplozije. Već za 15 minuta goreo je ceo prvi sprat – priseća se Marko Dubovac.

Požar je uništio sve pred sobom i ništa od stvari nije spašeno.

– Mi smo u selu, da smo malo bliže Brusu, možda bi vatrogasci brže stigli i spasili bar gornji sprat. Dok su oni stigli požar je već krov zahvatio. Taj požar, to je bilo čudo, istopio je sve, čak i cevi bakarne koje su bile za grenjanje, tolika je to temperatura bila – priča on.

Dvospratnu kuću od 200 kvadrata u kojoj je živeo sa troje dece, kćerkama Sanjom i Mašom i sinom Mihajlom, davno je napravio njegov otac. Sada žive u pomoćnom objektu od 25 kvadrata, na istom placu.

– Njega smo adaptirali i napravili kupatilo i trenutno smo tu. Stara kuća ne može da se obnovi, razgovarao sam sa inžinjerima, gledali su, rekli su da ova što je izgorela nema šanse da se renovira, da je potpuno uništena. Voleo bih kad bi na proleće krenuli da pravimo novu kuću, ali neku manju, dvosobnu – navodi on.

Pomoć je stizala sa raznih strana. Neki su donirali garderobu, stvari za kuću, novac, dok su drugi došli fizički da pomognu.

– Dosta se meštana javilo da pomogne oko krečenja, moleraja, dosta ljudi je uplatilo i novac. Pomagali su ljudi i iz inostranstva, jedan moj sestrić iz Švajcarske je najviše pomogao, on nam je većinu stvari poslao. Opština nam je pomogla da napravimo kupatilo. Ljudi su nam poslali toliko stvari da smo višak garderobe, koja je deci bila mala, odneli u Crveni krst – kaže Dubovac.

Njegova deca, polako se navikavaju na novonastale okolnosti života.

– Deca su naučila da žive u većem prostoru, malo teže su prihvatila što smo sada ovde, ali navikavamo se polako, to je što je. To su divna deca, svi su đaci osnovne škole u Krivoj Reci i sve petice imaju, nikad niko od njih nije četvorku dobio. Mnogo su mi vredna i dobra deca – kaže ponosno.

Dubovac o deci brine samostalno, a žive od poljiprivrede, socijalne pomoći i dečijeg dodatka.

– Imam prihod i od malina, jer se njima bavim, ali to svake treće godine. To se nikad ne zna, prošla godina je bila dobra, a šta će biti sledeće videćemo. Dok su mi roditelji bili živi i žena, imali smo i stoku, kad sam ostao sam morao sam više da se bavim decom, spremam i čistim, nisam mogao da držim stoku – objašnjava on.

Svako ko želi i može da pomogne da porodica Dubovac ponovo stane na noge i napravi novu kuću, gde će imati dovoljno prostora za život, može da izvrši uplatu preko računa:

Dinarski: 200-61028307-79, a devizni za uplate u evrima IBAN:RS35200000011968276249, SWIFT/BIC code:SBPORSBGXXX.

Za detaljne informacije oko pomoći, možete direktno pozvati Marka Dubovca na telefon 061/1590986

M.S.