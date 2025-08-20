Brus: Na svečanoj sednici uručene plakete i priznanja istaknutim ustanovama i pojedincima

Ove godine opština Brus je na svečanoj sednici proslavila 192 godine svog postojanja, uz prisustvo predstavnika pojedinih ministarstava, Vojske Srbije, obrazovnih institucija, predstavnika opština i gradova Rasinskog okruga, pobratimske makedonske opštine Berovo, javnih ustanova i sugrađana

Na samom početku, svečanu sednicu otvorio je predsednik Skupštine opštine Brus, Ivan Đokić.

– Velika mi je čast i zadovoljstvo što drugu godinu zaredom imam priliku da se otvorim sednicu. Godina iza nas je bila puna izazova na koje je trebalo dati adekvatne odgovore. Hvala svima koji ste odvojili vreme i došli na ovu svečanost – rekao je Đokić.

Posle kratkog filma o potencijalima Brusa, predsednik opštine Dalibor Savić je u svom obraćanju pozvao saugrađane da udruže snage oko postizanja zajedničkog cilja a to je, kako je rekao, uspešniji razvoj Brusa.

– Jasno je da svaki predsednik opštine gaji posebna osećanja prema svojoj opštini, pa tako i ja zajedno sa svojim saradnicima. Nažalost, svi smo svedoci onoga što se dešava na ulicama naših gradova, ali mi ćemo nastaviti da pristojno nastavimo da se borimio, da učinimo naš Brus lepšim mestom dostojnim budućim generacijama. Kroz mere populacione politike i socijalna davanja smo u proteklih godinu dana pomogli sa više od 45 milona dinara, s druge strane, u održavanje, rehabilitaciju i gradnju puteva kako bismo olakšali svakodnevne potrebe naših sugrađana, uložili smo 120 miliona dinara, dok su investicije u vodosnabdevanje skoro 10 miliona. Kontinuirano se ulaže u kulturu, obrazovanje, sport i zdravstvo – istakao je predsednik Savić.

Plakete opštine Brus dobili su predstavnici Ministarstva turizma i omladine za podršku razvoju turizma i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za podršku opštini i unapređenje uslova života dece. Dobitnica plakete je i nastavnica fizičkog vaspitanja Vesna Ilić za izuzetan uspeh koji je postigla na polju afirmacije školskog sporta.

Zahvalnice opštine dobili su direktor OŠ ,,Branko Radičević’’ iz Razbojne, Zoran Marković za posvećen rad, Dragan Pršić i Miloš Ivezić za uspešan radni vek u opštinskoj upravi, Mesna zajednica Žunje za posvećen rad na poboljšanju uslova života u seoskoj sredini, Gazdinstvo Đokić iz Dubaca kao uzorno poljoprivredno gazdinstvo, Dijana Pavlović, majka šestoro dece, Nenad Kostić za humanost i pomoć ugroženim porodicama, Veljko Milić za istorijski uspeh za Brus u atletici na svetskom nivou i Odbojkaški klub ,,Kopaonik“ za uspehe.

Na kraju sednice, zamenica ministra turizma Višnja Rakić najavila je dalja ulaganja u razvoj turizma u Brusu.

– Brus je divna opština sa potencijalom i zaslužuje ovakav veličanstven događaj kao što je sednica. Ministarsvo je finansijski učestvovalo u održavanju ove manifestacije. Raspoloženi smo da i sledeće godine učestvujemo u pomaganju razvoja opštine a potencijali su vam veliki. Krenuli smo sa programom razvoja seoskog turizma. Prošle godine dva domaćinstva su dobila subvencije, ove godine jedno, najveći iznos koji možete dobiti je 2 miliona i 900 hiljada. Mi ćemo rapisati konkurs u februaru i doći opet ovde – rekla je zamenica ministra.

Direktor Centra za kulturu i solistkinja Selena Lazeravić su izveli nekoliko muzičkih numera, a nakon sednice, gosti su imali priliku da na krovu Centra za kulturu nastave druženje.

Svečana sednica bez opozicionih odbornika

Odbornici Grupe građana ,,Dr Duta’’ i odbornici Goran Jeličić i Ivan jeličić nisu prisustvovali svečanoj sednici jer, kako su naveli u saopštenju, neće stvarati privid da je u opštini sve dobro.

– Dan Preobraženja nije dan za nikakvo slavlje i proslavu uz pesmu, jelo i piće već je dan opštine koji treba proslaviti u Crkvi uz sečenje slavskog kolača. Brus nema osnovne uslove za život: nema vodu, čist i zdrav vazduh, investicije, adekvatnu komunalnu infrastrukturu, nema stipendije za studente, sredstva za poljoprivredu, za samozapošljavanje, sport, mlade, nema otvaranje novih radnih mesta… Čujemo od predstavnika vlasti da je opština u dugovima, da ima mnogo tužbi, da nema novca za osnovne potrebe, a sa druge strane imamo izdvajanja milionskih sredstava za ovu manifestaciju što je nedopustivo u ovom trenutku – navodi se u zajedničkom saopštenju.

Izvor i foto: Bruski kofer