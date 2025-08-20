Pažnja! Javni konkurs Gradske uprave za dodelu bespovratnih sredstava

Postavljeno: 20.08.2025

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (građanima) za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2025. godini na teritoriji grada Kruševca

Iz Gradske uprave dobili smo obaveštenje da je raspisan Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (građanima) za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2025. godini na teritoriji grada Kruševca.

Predmet konkursa je zamena uređaja za grejanje koji koriste ogrevno drvo, ugalj, mazut ili lož ulje kotlovima na gas.

Više informacija o uslovima prijave na konkurs, maksimalnoj visini sredstava namenjenih za sufinansiranje u okviru ovog Javnog konkursa, potrebne dokumentacije, mestu i roku dostavljanja prijava možete videti putem ovog LINKA!

