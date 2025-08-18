Dani Preobraženja: Večeras Amadeus bend, sutra Breskvica u Brusu

U okviru bruskih Dana Preobraženja večeras u centru grada u 22 sata koncert će održati Amadeus bend. Sutra u 21 čas nastupiće pevačica Breskvica

Danas u 16 i 30 na Gradskom bazenu u Brusu održaće se takmičenje u basketu tri na tri, a u 21 sat u centru grada nastupa Amadeus bend.

Na Preobraženje će u 8 časova biti služena Liturgija. Na Gradskom bazenu biće organizovano takmičenje u plivanju u 12 časova, a u 17 sati održaće se Svečana sednica Skupštine opštine Brus.

Na bini u centru grada u 21 sat nastupiće pevačica Breskvica, a kasnije sve posetioce očekuje vatromet.

Foto: Fejsbuk/ Nezavisne narodne novine Rasinskog okruga