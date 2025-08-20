Fudbalerke Napretka žele pobedu na startu prvenstva

Fudbalerke Napretka u nedelju od 17.30 na stadionu Ratomir Mićić-Miče u prvom kolu Prve lige Srbije dočekuju Loznicu

Domaću ekipu sačinjava čak 20 devojaka iz Kruševca i okoline, celokupni stručni štab je takođe ovdašnji, a ima i nekoliko devojaka sa strane koje su se u potpunosti uklopile u našu veliku crveno belu porodicu. Na startu za protivnika imamo ekipu Loznice, koju ne poznajemo previše, respektujemo protivnika ali znamo naš cilj, a to je pobeda i da na kraju prvenstva prvi prođemo kroz cilj i vratimo se tamo gde i treba da budemo – a to je Super liga. Što se tiše sastava za ovu utakmicu, nemamo kadrovskih problema, pa imamo slatke muke jer sve igračice su dobro odradile pripreme i rešene su da pruže dopadljivu i prepoznatljivu igru koja će da nam u svakoj utakmici, pa i u ovoj prvoj, donese pobedu i pozitivan rezultat, ističe šef struke ŽFK Napredak Ivan Mitić.