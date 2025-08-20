Rasinski okrug beleži rast spoljnotrgovinske razmene u prvih šest meseci

Privreda Rasinskog okruga ostvarila je značajan rast u spoljnotrgovinskoj razmeni tokom prvih šest meseci 2025. godine. Prema podacima Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Kruševac, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, ukupna razmena porasla je za 7%

Kako navodi Aleksandra Aleksić iz PKS RPK Kruševac, ukupna vrednost razmene za period januar–jun iznosila je 458,1 milion evra. Od toga, izvoz je dostigao 253,2 miliona evra, što predstavlja rast od 10,5% u odnosu na prvu polovinu 2024. godine. Uvoz je iznosio 204,8 miliona evra, sa povećanjem od 3,1%. Zahvaljujući ovakvom odnosu, Rasinski okrug je ostvario spoljnotrgovinski suficit od 48,4 miliona evra, a pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 123,6%.

Najveći doprinos rezultatima dali su privredni subjekti iz Kruševca, sa čak 78% ukupnog izvoza u prvih šest meseci. Sledi privreda Trstenika sa 9,6%, zatim Aleksandrovca sa 6,5%, dok Brus, Varvarin i Ćićevac učestvuju manjim procentom.

Kada je reč o destinacijama, kompanije iz Rasinskog okruga najviše izvoze u zemlje Evropske unije i Tursku. Najznačajnija tržišta su Mađarska, Slovačka, Nemačka, Francuska i Italija, dok su glavni partneri na strani uvoza Nemačka, Kina, Turska, Poljska i Italija.

Aleksić podseća da privreda Rasinskog okruga već godinama beleži stabilan i kontinuiran rast u spoljnotrgovinskoj razmeni, a ovogodišnji rezultati potvrđuju nastavak tog trenda.