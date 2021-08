U Subotici presudio penal, Spartak – Napredak 3:2

U utakmici šestog kola Super lige Srbije, Spartak je u Subotici slavio protiv Napretka. Domaći su dobili prvo poluvreme sa 2:0 golovima mladog Hrstića, Napredak je u nastavku stigao do izjednačenja preko Jovanovića i Marjanovića, ali je odluka o pobedniku na kraju pala u produžetku, iz penala, koji je realizovao Tufegdžić

Bilo je puno uzbuđenja u Subotici, igralo se čak 100 minuta, Napredak je bio nadomak prvog boda u gostima, ali se na kraju završilo trijumfom Spartaka sa 3:2.

Poveo je Spartak u 32. minutu utakmice, kada je Tufegdžić lepo uposlio Srđan Hrstića, a ovaj zatresao mrežu Kruševljana. Osamnaestogodišnji fudbaler Spartaka u 41. minutu još jednom se upisuje u strelce. Ovoga puta je dugo pred golom Napretka Todorovski vukao loptu pre nego što je pronašao Hristića, koji domaće dovodi u vođstvo od 2:0. Bio je to i rezultat prvog poluvremena.

Zaigrali su u nastavku igrači Nepretka konkretnije i odlučnije, ali im je gol u 48. minutu, nakon duge var provere, poništen. Zato je sve bilo čisto u 60. minutu, kada Stefan Jovanović postiže gol za Napredak. Desni bek je trčao do kaznenog prostora gostiju, gde ga je Kočić proigrao, blok domaćih je zakasnio, a Napredak smanjio na 2:1.

Sedam minuta kasnije Saša Marjanović, strelac antologijskog pogotka sa 60 metara na prethodnoj utakmici Napretka protiv Mladosti, akrobatski se izvio pred golom Spartaka i doneo izjednačenje Napretku. Dugo je pre ozvaničenja pogotka trajala var provera, ali je posle svega sudija Momčilo Marković pokazao na centar terena.

Zbog dve neuobičajeno duge var provere, utakmica je produžena za čak deset minuta, ali se do kraja rezulat nije menjao. I upravo je u 95. minutu Lazar Tufegdžić iz jedanaesterca postavio konačnih 3:2 za Spartak.

– Jedna dobra utakmica, generalno mislim da smo je mi poklonili, ali to ne umanjuje pobedu Spartaka. Imali smo 2:2 i umesto da privedemo utakmicu kraju, jurnuli smo da damo treći gol, bez obzira što sam ja tražio da to ne radimo. Međutim, to je cena ovakvih timova koji su napravljeni sad. Spartaku čestitam na zasluženoj pobedi, nemamo trunke ničega da zamerimo, a mi smo krivi za ovo. Moramo izvući pouke i idemo dalje. Važno je da smo opet odigrali jednu korektnu utakmicu, doći će i bodovi sa strane – rekao je šef strućnog štaba Napretka Milan Đuričić.

U sedmom kolu, Napredak narednog vikenda dočekuje Vojvodinu, posle čega sledi i kraća prvenststvena pauza.

S.M.