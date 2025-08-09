U nedelju IV „Vrdenovački dani”

„Vrdenovački dani”, četvrti po redu, u nedelju očekuju posetioce na manifestaciji koja je postala prepoznatljiva ne samo u Obrežu i Varvarinu, već i mnogo šire. Udruženje „Vrdenovački orlovi” pripremilo je bogat program, a pored tradicionalnog takmičenja u pripremanju gulaša goste Vrdenovca očekuje i bogat zabavni program

Na istorijskoj lokaciji, preteči Obreža, Vrdenovcu, u blizini hrama Svetog četvorodnevnog Lazara, uveliko se obavljaju pripreme za ovu manifestaciju koja okuplja veliki broj učesnika i posetilaca. Nebojša Nikolić, predsednik „Vrdenovačkih orlova”, najavljuje okupljanje učesnika za 9 sati, dok će kulturno – umetnički program startovati u 10 sati.

On pojašnjava da, pored gastronomskog dela, posetioci Vrdenovca se mogu nadmetati i u tradicionalnim disciplinama poput nadvlačenja konopca, brzog ispijanja piva, dok je za mališane do 10 godina starosti pripremljena i disciplina skakanje u džaku.

– Zahvalnost upućujemo Opštini Varvarin, našim prijateljima koji su se pobrinuli da nabavimo pehare za najbolje učesnike, ali i Diplome i Zahvalnice, dok smo od naših dugogodišnjih sponzora, koji su od samog početka sa nama, dobili bogate robne nagrade za takmičare – ističe Nikolić.

U kulturno – umetničkom programu nastupiće KUD „Kolo” iz Obreža, ali i već tradicionalno gosti, kako iz opštine Varvarin, tako i iz susednog Paraćina. Nebojša Nikolić nas je obavestio i da je do ovog trenutka prijavljen veliki broj ekipa, podsetivši da su se prošle godine takmičile 32 ekipe u kuvanju gulaša. Naravno, ono što ne zaobilazi ovu manifestaciju, to je i priprema jagnjećeg i prasećeg pečenja, „za svoju dušu”.

– Pozivamo sve ljude dobre volje da dođu, da posete našu manifestaciju, da probaju specijalitete, ali I da uživaju na prelepoj lokaciji koju smo proširili. Opština Varvarin nam je, kao i uvek, izašla u susret, poravnjan je put do Vrdenovca, tako da su svi dobrodošli da nas posete I da uživaju sa nama – poručuje Nebojša Nikolić.

Kotizacija za učešće u takmičenju u pripremanju gulaša iznosi, simboličnih, 1.000 dinara, a Nikolić pojašnjava da je cilj da se prikupe određena sredstva za postavljanje bine za narednu godinu, a kako bi zajednički, uz već prisutnu podršku Opštine Varvarin, „Vrdenovački orlovi” realizovali i ovaj značajan projekat. Suorganizator ove manifestacije je Opštinska biblioteka „Varvarin”.

