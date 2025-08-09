“Igra je za decu, dečiji život nije igra“ – kampanja za veću bezbednost mališana u saobraćaju

Agencija za bezbednost saobraćaja, uz podršku MOL Srbija, i ove godine sprovodi kampanju „Igra je za decu, dečiji život nije igra“, posvećenu povećanju bezbednosti najmlađih putnika u vozilima

Kampanja traje već sedam godina i fokusira se na edukaciju roditelja o pravilnom korišćenju dečijih auto-sedišta i odgovornoj vožnji.

Nova sezona biće održana u avgustu i septembru 2025. na 20 MOL servisnih stanica širom Srbije. Tamo će stručnjaci Agencije besplatno proveravati ispravnost auto-sedišta, davati savete i organizovati radionice i kvizove sa nagradama.

Statistika pokazuje da pravilno korišćenje dečijih sedišta može prepoloviti rizik smrtnog ishoda u nezgodama, a kod beba ga smanjiti i do 70%. Ipak, u Srbiji samo 60% dece koristi sigurnosne sisteme, dok je kod starijih od 4 do 12 godina upotreba pojasa svega 47%.

Direktor Agencije, Branko Stamatović, naglasio je da kampanja ima i praktični značaj, jer roditelji moraju znati tačan način postavljanja sedišta i vezivanja dece, budući da “svaka sitnica može imati životnu važnost”.

Pored edukacije, učesnici radionica moći će da osvoje nagrade, među kojima su nova auto-sedišta i MOL poklon kartice za gorivo. Biljana Mališić Jut iz MOL Srbija poručila je da ovakve aktivnosti doprinose stvaranju društva koje brine o bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, posebno dece.

Agencija poziva roditelje i vozače da se uključe, jer zajedničkim radom možemo smanjiti broj povreda i stradanja najmlađih u saobraćaju.